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الثلاثاء، 25-10-2022 11:41 ص

تفاصيل حفل عمرو دياب في قطر.. بالتزامن مع كأس العالم

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري عمرو دياب موعد حفله الغنائي في قطر يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يتزامن مع إقامة فعاليات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ونشر عمر تفاصيل حفله المقبل في منشور عبر حسابه على إنستغرام، وتنقسم تذاكر الحفل إلى 4 فئات، وجاءت أسعارها كالتالي: 300 و500 و550 و1500 ريال قطري، وتقام بمجمع لوسيل للرماية.

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وستكون هذه هي المرة الثانية التي يحيي فيها عمرو دياب حفلاً غنائياً في قطر خلال أشهر قليلة، إذ أحيا حفل افتتاح "ستاد لوسيل" في قطر، قبل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

وتألق دياب كعادته في فقرة امتدت لأكثر من 40 دقيقة، ليصبح أول مطرب يغني في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال القادم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفلاً غنائياً سيقام 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الكويت في "كويت موتورتاون".

 

 

 

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