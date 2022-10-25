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الثلاثاء، 25-10-2022 04:41 م

دنيا سمير غانم تتخطى المليار مشاهدة على تيك توك - صورة

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الوكيل الإخباري - حقق هاشتاغ دنيا سمير غانم المليار مشاهدة على تيك توك، واحتفلت دنيا بهذا الإنجاز على صفحتها على انستغرام.

حيث شاركت دنيا سمير غانم الخبر من خلال بوست أشارت فيه إلى أن هاشتاغ دنيا سمير غانم قد تخطى المليار مشاهدة على تيك توك.

ولكن من سيكون أول المهنئين والمساندين؟ بالتأكيد زوجها رامي رضوان الذي عبّر عن سعادته بهذا الخبر، وعلق بإيموجي أيدي تصفق وقلوب ونيران مشتعلة.

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وبارك عمرو عبد العزيز لدنيا، وعلق على البوست كاتباً "تهانينا".


واعتبرت متابعة بأن دنيا تستحق هذا النجاح، وكتبت "ما شاء الله تستاهلي بجد".

 

 

 

 

ET بالعربي 

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