محمد عطية يعلن إرتباطه بمقدمة برامج شهيرة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن إرتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي.

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حيث انه نشر صورا عديدة برفقتها وارفقها بتعليق قال فيه : "لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم".



لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن سعادتهم بالخبر متمنين لهما السعادة.

المصدر : الفن

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