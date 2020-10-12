الإثنين 12-10-2020
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الإثنين، 12-10-2020 10:15 ص

محمد عطية يعلن إرتباطه بمقدمة برامج شهيرة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري محمد عطية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن إرتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي.

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حيث انه نشر صورا عديدة برفقتها وارفقها بتعليق قال فيه : "لن أبدلّك بأي شيء في هذا العالم".


لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن سعادتهم بالخبر متمنين لهما السعادة.

 

المصدر : الفن 

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