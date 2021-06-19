محمد منير يستعيد نشاطه مع بداية الصيف

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان محمد منير لأحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

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ويقوم منير بعمل بروفات مكثفة مع فريق عمله استعداداً لحفل كبير يجمعه بجمهوره قريباً.

وتمنى محمد منير زوال أزمة فيروس كورونا حتى تعود الحياة لطبيعتها، بعدما تغير كل شيء خلال الفترة الماضية.



ويجهز منير لجمهوره مفاجأت ليقدم لهم مجموعة من أجمل أغانيه سواء القديم منها أو الجديد من أحدث ألبوماته "باب الجمال" الذي من المقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن آخر أغنية طرحها منير من الألبوم "اللي باقي من صحابي" واحتلت المركز الثالث في YouTube مصر.



وأغنية "اللي باقي من صحابي" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

المصدر - زاجل