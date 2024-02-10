محمود حميدة يعلن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمود حميدة، خلال تصريحات صحافية على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن رأيه في حملات مقاطعة المهرجانات الفنية تضامنًا مع أحداث غزة، مؤكدًا أن الفنانين داعمين للقضية الفلسطينية بشكل كبير.



وقال حميدة،: "أنا رأيي إن توقف المهرجانات خطأ كبير، والعرب بنتظر للمهرجان على أنه عُرس أو فرح، وإذا مات عزيز لدينا ألغينا الفرح وكأن مفيش عمل، لأ المهرجان عمل حقيقي ولا يمكن إلغاؤه، إحنا ممكن منعملش المظاهر الاحتفالية اللي متعودين عليها زي السجادة الحمراء والغناء والرقص والأعلام اللي بتطير في الهواء، لكن العمل لا يُستغنى عنه".

اضافة اعلان



وتابع حميدة: "إحنا مهتمين جدًا بالقضية الفلسطينية وبنبكي دم، بس مافيش في إيدينا حاجة نعملها".



وأضاف أن من أهداف المهرجانات الفنية عالميًا إفادة المنطقة المقامة بها سياحيًا، قائلًا: "أي مهرجان سينمائي أو غيره بيدعم المكان اللي هو فيه سياحيًا، وده من أهداف إقامة المهرجانات في العالم كله، لأن المهرجان بيلفت الأنظار، مع إن الأقصر مش محتاجة هذا النوع من لفت الأنظار، والأقصر أكبر من إن مهرجان يضيف لها".

لها