مخرج الهيبة يوجه رسالة مع انتهاء العمل - صورة

الوكيل الإخباري - وجّه سامر البرقاوي مخرج مسلسل "الهيبة" رسالة عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة انتهاء تصوير الجزء الخامس من العمل بعنوان "الهيبة - جبل"، والذي يُعرض حالياً.



وقال البرقاوي في رسالته:"منذ قليل وضعت لمستي الأخيرة، وأصبحت الخاتمة برسم العرض إنها الحلقة الأخيرة من الجزء الأخير لهذه الحكاية المتلفزة (الهيبة)، رافقتني ورافقتكم بمواسمها الخمسة، بشخصياتها وأماكنها". وأضاف: "كل الشكر لفريق العمل المخلص على مدى سنوات، من فنانين رافقوني أمام الكاميرا وفنيين كانوا جنوداً مجهولين خلفها‬ ‫عملوا معي بصمت وصدق لنقدّم لكم حكايتنا بما يليق بكم وكما نشتهي أن تكون. أرجو أن أكون قد وُفقت".

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واختتم البرقاوي رسالته بالقول: "شكراً ل‬‫شركاء العمل، الصديق الغالي تيم حسن والسادة شركة الصبّاح ممثَّلةً بصادق الصبّاح وزياد الخطيب على الدعم والثقة، ‫شكراً للجمهور الذي أحبّ ودعم وتابع ‬‫وقدّر كل مجهود بُذل‬".





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