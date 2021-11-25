مخرج الهيبة يوجه رسالة مع انتهاء العمل - صورة

الوكيل الإخباري - وجّه سامر البرقاوي مخرج مسلسل "الهيبة" رسالة عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة انتهاء تصوير الجزء الخامس من العمل بعنوان "الهيبة - جبل"، والذي يُعرض حالياً.
وقال البرقاوي في رسالته:"منذ قليل وضعت لمستي الأخيرة، وأصبحت الخاتمة برسم العرض إنها الحلقة الأخيرة من الجزء الأخير لهذه الحكاية المتلفزة (الهيبة)، رافقتني ورافقتكم بمواسمها الخمسة، بشخصياتها وأماكنها". وأضاف: "كل الشكر لفريق العمل المخلص على مدى سنوات، من فنانين رافقوني أمام الكاميرا وفنيين كانوا جنوداً مجهولين خلفها عملوا معي بصمت وصدق لنقدّم لكم حكايتنا بما يليق بكم وكما نشتهي أن تكون. أرجو أن أكون قد وُفقت".
واختتم البرقاوي رسالته بالقول: "شكراً لشركاء العمل، الصديق الغالي تيم حسن والسادة شركة الصبّاح ممثَّلةً بصادق الصبّاح وزياد الخطيب على الدعم والثقة، شكراً للجمهور الذي أحبّ ودعم وتابع وقدّر كل مجهود بُذل".
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