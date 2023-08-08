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الثلاثاء، 08-08-2023 02:28 م

مروان خوري يهاجم سامو زين بعد اتهامه بسرقة لحن

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الوكيل الإخباري- رد النجم اللبناني مروان خوري على تصريحات الفنان سامو زين التي يقول خلالها أن لحن أغنيته التي كانت تحمل اسم مش قادر وطرحها عام 2005 يتشابه مع لحن أغنية يسلملي اللي بيغار التي قدمها مروان خوري مؤخرًا.اضافة اعلان


وقال مروان خوري خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان ليالي قلعة دمشق: ' لم أعلق وقتها على الموضوع، كان خطأ كبير كمان أن يقوله بهذه الطريقة، ومن يفهم في الموسيقى ويسمع سيعرف أنه لا يوجد تشابه كبير وحتى إذا كان هناك تشابه لن يحدث مع أغنية لا أعرف ما عمرها، أنا أسف وأقولها بكل احترام أنا لم أسمع الأغنية من قبل بكل احترام وبدون أي قصد أقول هذا الكلام'.

واستكمل خوري حديثه، وقال: 'هناك شيء اسمه توارد أفكار قد يحدث مع أي أغنية لأن في النهاية نحن نعمل ضمن جمل لحنية مألوفة وقليل عندما نجد ملحن قدم جملة مختلفة وأنا منهم، والتشابة لا يدعو إلى الاستغراب كما حدث'.

جدير بالذكر أن أزمة سامو زين ومروان خوري بدأت عندما نشر سامو مقطعًا من أغنية يسلملي اللي بيغار لخوري، ومقطع من أغنيته مش قادر وكتب: 'أعتقد أن صديقي الفنان مروان خوري لم ينتبه لهذا الخطأ الكبير'.

 صدى البلد

 




 

 


 

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