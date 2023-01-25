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الأربعاء، 25-01-2023 01:11 م

مسلسل "كتيبة 101" يجمع آسر ياسين و عمرو يوسف في رمضان المقبل

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الوكيل الإخباري-بعد توقعات بخروجه من ماراثون دراما رمضان، عاد النجم المصري آسر ياسين ليؤكد تواجده في موسم رمضان بمسلسل جديد بعنوان "الكتيبة 101"، مع النجم عمرو يوسف، بعد تأجيل مسلسله الرمضاني السابق "نسيت كلمة السر".

وكشف آسر عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام عن المسلسل، واكتفى بالتعليق: "توكلنا على الله".

والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ومكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول الكتيبة 101 وكيفية نجاحها في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

وبجانب آسر ياسين وعمرو يوسف، يشارك في المسلسل، كل من فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر.



وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك، وأحمد داود، وينتظر آسر طرح فيلمه الجديد بعنوان "شماريخ" خلال الفترة المقبلة، وتشاركه البطولة أمينة خليل، وإخراج عمرو سلامة.

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