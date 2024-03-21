مشاهد قليلة تثير الإعجاب بأداء وسام أيمن رضا في 'ولاد بديعة'

الوكيل الإخباري - بشخصية مختلفة عن التي قدمها في رمضان الماضي، أثار الممثل السوري الشاب وسام أيمن رضا إعجاب المشاهدين، بأدائه الفكاهي اللافت، من خلال شخصية "السيكي" في مسلسل "ولاد بديعة"، الذي يُعرض حالياً في موسم دراما رمضان 2024.



وبينما يحقق المسلسل السوري تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل منذ بداية عرضه في رمضان، فإن أداء وسام رضا، دفع الكثيرين إلى تأكيد مقولة "فرخ الوز عوّام"، مشيدين ببراعته في التمثيل، على طريقة والده النجم أيمن رضا.

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يقدّم وسام خلال المسلسل شخصية "اليد اليمني" لأحد أبناء بديعة "ياسين" (أيمن الحجلي). وبالرغم من مشاهده القليلة خلال الحلقات غير أنه استطاع بأداء فكاهي نال إعجاب الجمهور أن يحجز لنفسه مكاناً مميّزاً بين نجوم العمل.



وتنوّعت الآراء حول أداء وسام، فالبعض نوه باستخدامه لكلمة "برنس" حين ينادي "ياسين"، ممزوجة بالتصفير الذي يمنح اللفظ بعض الفكاهة، ويضفي على المجرم طابعاً لطيفاً، فيما ذهب آخرون إلى المقارنة بين أدائه ووالده في التمثيل.

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