مصدر يؤكد زواج طارق العريان ونيكول سعفان رسمياً

الوكيل الإخباري-كشف مصدر مقرّب من المخرج طارق العريان أنه تزوّج رسمياً من الموديل نيكول سعفان.



وقال المصدر لـ " لها " أن الزواج تم منذ أشهر عدة ولم يفصح الاثنان عنه رغم ظهورهما معاً في الكثير من المناسبات، إلا للمقربين منهما.

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وكانت أخبار قد أثيرت حول ارتباط العريان بسعفان عقب انفصاله عن المطربة السورية أصالة، وأُشيع وقتها أن هذه العلاقة هي السبب الرئيسي لانفصال طارق وأصالة، خاصة بعد تحدّث أصالة في أكثر من مناسبة عن الخيانة.



وجاء إعلان طارق عن ارتباطه رسمياً بنيكول من خلال تهنئتها بعيد ميلادها الـ23 بعدما نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلّق عليها مستعيناً بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب قائلاً: "كل سنة وأنتِ طيبة... أنت الحظ"، لتردّ عليه الفنانة نسرين إمام قائلةً: "فعلاً هي الحظ الحلو".

