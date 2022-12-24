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السبت، 24-12-2022 01:33 م

مصدر يكشف الستار عن سبب تأجيل مسرحية لـ منة شلبي

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الوكيل الإخباري-كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تأجيل مسرحية ساعة الحظ بطولة الفنانة منة شلبي، والتي كان من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وقال أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية: تم تأجيل المسرحية إلى حين آخر، ولن تعرض في موسم الرياض الحالي، بسبب انشغال منة شلبي بتحضيرات مسلسلها الجديد تغيير جو في بيروت.

ساعة الحظ، من بطولة منة شلبي، شريف سلامة، محمد شاهين، سماء إبراهيم، ومن تأليف وإخراج أشرف زكي.


يذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قد حددت جلسة يوم 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الفنانة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

 

القاهرة24

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