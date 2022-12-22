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الخميس، 22-12-2022 12:27 م

مصدر يكشف نص التحقيقات كامل بقضية منة شلبي

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الوكيل الإخباري-كشفت مصادر عن نص التحقيقات التي أجريت مع الفنانة منة شلبي في النيابة عقب ضبطها بمطار القاهرة وبحوزتها مواد اشتبه في أنها مواد مخدرة بقصد التعاطي وذلك أثناء عودتها من أميركا، وهي المواد التي بنت النيابة عليها قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات وفقاً لـ " لها "  .اضافة اعلان


وكشفت التحقيقات التي أجريت مع منة نفيها معرفتها بالمضبوطات مؤكدة أنه تم تفتيش حقائبها في غرفة بعيدة عنها، وأنها كانت تحمل أدوات تجميل، وليس كما قيل أنها مواد مخدرة، كما ذكرت أن كل ما كانت تحمله أداة تدخين "فيب" فقط.

وقالت منة في تحقيقات النيابة: "اللي حصل إني كنت في نيويورك علشان أحضر مهرجان انترناشونال وجيت النهاردة الصبح ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا تلات شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي فيب سيجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل".

وأضافت: "قعد يقلب في الشنط وبعدين جه واحد تالت كان بيفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده، وبعد شوية لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام دة مش صح ودة ميكب عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة كلام كتير بره".

وتابعت: "بعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولوا لي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، في الوقت ده أنا كنت قاعدة فلقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد أما جيت هنا واتعرضت على النيابة، والكلام دة حصل النهاردة الصبح 20-11-2022 حوالي الساعة 10:30 صباحا بمطار القاهرة الدولي، وأنا كنت راجعة من رحلة سفر من نيويورك من مهرجان إنترناشونا لامي أورد".

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.

 




 

 


 

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