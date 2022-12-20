الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص

تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

السيسي: نمضي قدما في شراكتنا الاقتصادية مع الأردن والعراق

الجامعة الأردنية تحتفل بإطلاق كتب توثيقية عن الأردن

الملك في مؤتمر بغداد: ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار

توقيف موظف حكومي اختلس 83 ألف دينار

الثلاثاء، 20-12-2022 04:43 م

وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا

2222222


الوكيل الإخباري-أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا حيث كان يقيم هناك لزواجه من سيدة تحمل الجنسية الهولندية وكان يتنقل كثيرا ما بين مصر وهولندا .

وصرح نقيب الممثلين أن الراحل تم دفنه في هولندا .

اضافة اعلان


يذكر أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون منها مسلسلات "حدائق الشيطان" و"الحرافيش" و"الفرعون" وأفلام "عبود على الحدود" وابناء وقتلة و"عفاريت الاسفلت" و"ولاد العم"
كما شارك مع الفنان عادل إمام في فيلم "النوم في العسل".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-12-20 at 16.54.59

الليلة .. انطلاق أولى حلقات برنامج المواهب " سعودي أيدول "

Ahmed-Saad-678x381

بالرغم من شعبيته الواسعة .. أحمد سعد يتعرض للانتقاد بسبب مقطع فيديو

e193f40956

نادين نسيب نجيم تتعرض لاصابة في التصوير

2489482_1643718063

بعد تعرضه لوعكة صحية .. ابن الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

a713eb3b-4de3-4bd7-89b4-9737fae5f3a1

قريباً .. أصالة تطلق أغنيتها المغربية الأولى

15-11-22-141558486

نجمة فيلم " تيتانيك " ترد على المنتقدين لشكلها ووزنها

أخبار متعلقة
elaosboa94103

أشرف زكي يكشف الاستعانة بغادة عادل بدلاً من منة شلبي في 'ساعة الحظ'

6381e4c94c59b772656e1e30

مصر.. الفنانة هند عاكف تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل جديدة حول محاولة طردها من مهرجان القاهرة

1

أشرف زكي يعلق على حادثة منة شلبي .. فيديو