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الأربعاء، 07-12-2022 03:42 م

أشرف زكي يكشف الاستعانة بغادة عادل بدلاً من منة شلبي في 'ساعة الحظ'

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الوكيل الإخباري - كشف أشرف زكي استبدال منة شلبي والاستعانة بدلاً منها بغادة عادل، في مسرحية "ساعة الحظ"، التي كان مقرراً عرضها في الشهر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر في تصريحات صحافية إن مسرحية "ساعة الحظ" لمنة شلبي كان مقرراً عرضها في 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لكن تم تقديم الموعد إلى 12 ديسمبر (كانون الأول)، صعب الأمر على منة شلبي لارتباطها بمسلسل، لذلك تغير النص المسرحي بشكل كامل.

وأضاف أشرف أنه استعان بغادة عادل وبنص جديد بعنوان "فرصة سعيدة"، ولكن بنفس أبطال مسرحية "ساعة الحظ"، مع إضافة آخرين للارتباط بالتعاقدات، ومن الأسماء الجديدة منير مكرم، ومعتزة عبدالصبور.

ويشارك في بطولة مسرحية "ساعة الحظ"، الأصلية، منة شلبي، وشريف سلامة، ومحمد شاهين، ومحمد رضوان وسماء إبراهيم، وهي من تأليف وإخراج أشرف زكي.

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