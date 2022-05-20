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الجمعة، 20-05-2022 03:02 م

مصدر يكشف اللحظات الأخيرة لـ الفنان سمير صبري قبل وفاته

سمير


الوكيل الإخباري - كشف مصدر في فندق إقامة الفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الفندق.

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وقال المصدر إن "الحالة الصحية للفنان الكبير الراحل طوال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية حتى صباح اليوم الجمعة، ليصدم الجميع بوفاته منذ قليل". 


وتوفى الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر يناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي.


وأكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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