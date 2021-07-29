مصدر يكشف تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

الوكيل الاخباري - أكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة، وستغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

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وقال المصدر: "الحمد لله ياسمين حالتها مستقرة بشكل كبير، وأمر الأطباء بخروجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة لتستكمل العلاج داخل منزلها".



ونفى المصدر أن تكون هناك نية لسفر ياسمين للعلاج في الخارج، كما ردد البعض لأن حالتها أصبحت جيدة، "لكنها ما زالت في مرحلة العلاج، وليس هناك داع لأن تعرض نفسها على أطباء في الخارج".



وأوضح المصدر، أن "الزيارة ما زالت ممنوعة عن ياسمين، حفاظا على صحتها لأنها في فترة نقاهة، وحتى عند خروجها من المستشفى فضل الأطباء عدم تردد البعض عليها خلال الفترة الحالية حتى تستطيع التعافي بشكل أفضل، حفاظا على صحتها ومناعتها".



وما زالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد ما نقلت إلى العناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه في غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة.



المصدر : روسيا اليوم