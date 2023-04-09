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الأحد، 09-04-2023 12:09 م

مصرع فنان سوري مع عائلته في تركيا -فيديو

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الوكيل الإخباري- وافت المنية الفنان السوري الشاب معد الحسان وأسرته، في حادث سير مروّع تعرض له على طريق كلس في جنوب تركيا، في وقت متأخر من ليل أمس (السبت).

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وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة الحسان (36 عاماً) الذي كان برفقة زوجته سارة محمد المصطفى (32 عاماً) وطفله عبد الرحمن (عامين)، بسيارة أخرى، ما أدى إلى مقتله مع راكبين من السيارة الأخرى: إيمره أوزمن (28 عاماً)، ودوغوكان كوبيلي (29 عاماً).


ونعى قصي الحسان شقيقه على حسابه في موقع "فيسبوك" قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي ونور عيني معد الحسان وعائلته ادعوا له بالمغفرة والرحمة ..حبيبي استودعك الله".


ويُعد الحسان من أشهر مطربي الشمال السوري حيث يتمتع بشعبية كبيرة، ويحمل لقب "مطرب الرقة الأول".


 

 

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