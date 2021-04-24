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السبت، 24-04-2021 10:46 ص

مصر.. رحيل أول مؤلفة موسيقية محترفة

فنانه


الوكيل الإخباري - عن عمر يناهز 90 عاماً، رحلت اليوم أستاذة التأليف والتحليل الموسيقي، الدكتورة عواطف عبد الكريم، أحد أهم الأكاديميين والمربين في مجال الموسيقى الأكاديمية في مصر والشرق الأوسط.

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تربى على يد عبد الكريم أجيال من الباحثين والدارسين المحترفين في مجال الموسيقى الكلاسيكية والأكاديمية، وكانت من بين رواد التأليف الموسيقي في مصر والعالم العربي.


لاقت مؤلفات الدكتورة عواطف في مسرح العرائس ومسرح الجيب نجاحاً كبيراً، حيث عملت مع سعد الدين وهبة، ويوسف إدريس، كما قامت بتأليف مجموعة كبيرة من موسيقى المسلسلات وبرامج وفواصل الإذاعة، إلى جانب مؤلفاتها لآلة البيانو ومن بينها ألبوم "العازف الصغير" للأطفال، والذي عزفته وتعزفه أجيال من الدارسين لهذه الآلة.


كانت الفقيدة أول سيدة مصرية درست الموسيقى دراسة أكاديمية محترفة في واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية في العالم وهو كونسيرفاتوار سالزبورغ "موتسارتيوم"، وهي من أنشأ قسم التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار" التابع لأكاديمية الفنون المصرية، وشغلت منصب مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وكانت رئيسة تحرير مجلة "آفاق" الصادرة عن اللجنة، وأسست قسم الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني، وقامت بالتدريس فيه، وشغلت منصب عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، كما شاركت في إصدار أول موسوعة للمصطلحات الموسيقية الغربية المترجمة إلى اللغة العربية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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