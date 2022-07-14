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الخميس، 14-07-2022 11:52 ص

مصر .. سحب فيلم واحد تاني من صالات السينما للفنان أحمد حلمي

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الوكيل الإخباري-بعد تحقيقه ناجحا كبيرا في عرضه بصالات السينما الذي بدأ في موسم عيد الفطر الماضي 2022، تم سحب فيلم واحد تاني للمثل المصري أحمد حلمي من صالات السينما.

وحقق فيلم واحد تاني، إيرادات بلغت 7 آلاف و 912 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة 63 مليون و661 ألف و811 جنيه.

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وقام ببطولة فيلم واحد تاني كل من: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

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