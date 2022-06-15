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الأربعاء، 15-06-2022 04:31 م

فيلم "واحد تاني" يقترب من 59 مليوناً فى شباك التذاكر منذ طرحه في مصر

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الوكيل الإخباري-أضاف فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي إيرادات بلغت 224,645 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء في مصر ، لتضاف إلى إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية لتكون محصلة ما حصده حتى الآن 58 مليوناً و842 ألف جنيه ، منذ انطلاق عرضه، أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

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اليوم السابع

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