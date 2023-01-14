مصطفى شعبان يوجه نصائح لجمهوره

الوكيل الإخباري-وجّه الفنان مصطفى شعبان نصيحة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".



ونشر مصطفى صورتين له، وعلق عليهما بقوله: "ابتعد عن الخيارات المحددة سابقا، ابتكر اختياراتك".

اضافة اعلان



وحصلت الصور على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها تحمل الحب والدعم للنجم مصطفى شعبان من متابعيه.



من ناحية أخرى، يواصل مصطفى شعبان، تصوير مسلسله الجديد "بابا المجال"، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، حيث بدأ المخرج أحمد خالد موسى في تكثيف ساعات تصوير العمل، في الديكور الأساسي للمسلسل في منطقة الحطابة بحي القلعة، على أن يخرج أبطال العمل خلال الأسبوع المقبل لديكور آخر لتصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.



مسلسل "بابا المجال" يشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، فرح يوسف، إخراج أحمد خالد موسى.



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة