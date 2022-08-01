معتصم النهار يشارك صورة عفوية مع ابنته

الوكيل الإخباري-يحرص الممثل السوري معتصم النهار أن يشارك دائماً صوراً مع ابنته ساندرا، حيث وثّق اللحظات الجميلة التي يمضيها معها بعد طلاقه من زوجته لين برنجكجي.

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وظهر معتصم النهار بالصورة التي نشرها وهو يسير إلى جانب ابنته ساندرا وهي تمارس رياضة "الرول سكيت" مرفقاً الصورة بتعليق "هذه هي الحياة".



وبدا الممثل السوري بإطلالة عفوية وبسيطة، إذ اعتمد ملابس رياضية من خلال ارتدائه شورت أبيض اللون وتيشيرت سوداء.



وكان آخر أعمال معتصم النهار مسلسل "بيروت 303" الذي عرض موخراً من بطولة عابد فهد وسلافة معمار ونادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال والمسلسل ومن تأليف سيف رضا حامد، ومن إخراج إيلي السمعان.



