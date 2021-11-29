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الإثنين، 29-11-2021 12:24 م

معتصم النهار يعود إلى الدراما السورية

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الوكيل الإخباري - يصوّر معتصم النهار حالياً مشاهده ضمن مسلسل "إيكو" الذي يعود به للوقوف أمام كاميرات الدراما السورية ولكن بأسلوب مختلف، ومن خلال نواعم نكشف عن كواليس التجربة.

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من خلال شخصية محقق بوليسي، يعود معتصم النهار إلى الدراما السورية بعد غياب سنوات ليست قصيرة، نجح من خلالها عبر الدراما العربية المشتركة وتصدّر اسمه قائمة المنافسة، وبمسلسل "إيكو" يعود معتصم إلى المنافسة السورية من خلال مسلسل 8 حلقات يدور في إطار الإثارة والتشويق وبعض مشاهد الأكشن.

 

وقد علمت نواعم أن تجربة معتصم الجديدة ستكون عبر شاشة منصة تحمل اسم tentime .


وليست منصة شاهد الإلكترونية كما يتوقع البعض من جمهوره.

 

المصدر - نواعم 

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