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الثلاثاء، 31-05-2022 10:13 ص

معلومات جديدة حول وصية الفنان الراحل سمير صبري

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الوكيل الإخباري-أثار الناقد الفني المصري طارق الشناوي جدلا بعد تصريحاته الأخير التي تتعلق بعدم إنجاب الفنان الراحل سمير صبري.

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وقال طارق الشناوي، في تصريحات تلفزيونية: "في وصية الفنان سمير صبري المعلنة لم يذكر أن الميراث لأولاده أو ابنه، وقال إنه لأولاد أخته، فلو كان لديه فعلا ابن لكان ذكره في الوصية لأنه ابنه الوحيد، وهذا ما جعلني أقول إن سمير لم ينجب، أعتقد أنه تزوج لكنه لم ينجب، حتى لو سمير أعلن في البرامج عن ذلك، دي شطحة من الخيال".


وأكد الشناوي على أن هذا الكلام هو توقعاته الخاصة، وأن ابن سمير صبري إذا كان موجودا بالفعل فمن الطبيعي أن يتحدث بعد وفاة والده، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الزواج حصل لكن مسألة وجود ابن للراحل مشكوك فيها.


وأوضح أنه "إذا كان لسمير ابن لعرف المخرج محمد ترك الذي أوصاه الفنان الراحل بأن يغسله بعد الوفاة لأنه أقرب الأشخاص إليه داخل مصر، ولكنه لم يتطرق إطلاقا إلى مسألة نجل سمير".

 

روسيا اليوم

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