مغنية فيلم Titanic تكشف سراً مفاجئاً بعد سنوات طويلة

الوكيل الإخباري - مناسبة عرض فيلم "Aline" الذي يروي قصة حياة المغنية الكندية سيلين ديون في مهرجان "كان" السينمائي وفي مقابلة أجرتها بالمناسبة، كشفت ديون أنها كادت ألا تغني الأغنية الشهيرة "My Heart Will Go On" في فيلم "Titanic".

اضافة اعلان



وتقول أن الفضل يعود إلى زوجها رينيه الذي شجعها على أداء الأغنية وسبب ترددها يعود إلى قناعتها أن الأغنية ستكون فاشلة.



ورفضت الذهاب الى الأستوديو للتسجيل، فطلب منها الكاتب جيمس هورنر بعد شرحه محتوى الفيلم قائلاً: "فكري بالقصة عندما تسجّلي الأغنية"، فأجابته بتهكم: "حسنا شكراً، شكراً جزيلاً"، وعندما سجّلت الأغنية لم تفكر بالفيلم أبداً قالت لنفسها: "غني وإخرجي من هنا".



وكانت النتيجة نجاحاً باهراً وحصدت الأغنية جائزة أوسكار وغولدن غلوب عن أفضل أغنية لعام ١٩٩٨، وفي العام التالي حصلت على جائزة Grammy awards.

المصدر - الفن