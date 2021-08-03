مغنية مصرية تتعرض لحادث مروع بسيارتها - صور

الوكيل الإخباري - تعرّضت الفنانة المصرية سمر لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي ما أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل، وتعرضها ومن معها في السيارة، لإصابات وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.



وبعدها نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك مجموعة من الصور للحادث، وعلقت: "بموت عربيتي بقت فحم وانا بموت ادعوا لي".

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وكان الظهور الأول للفنانة سمر في منتصف عام 2018 على موقع يوتيوب من خلال أغنيتها "سيبني عايشة"، كما غنت مع مغني المهرجانات حمو بيكا "وسع للبطل".



وطرحت مؤخراً أغنية "لغز كبير"، آخر أغنية طرحتها المطربة سمر، قبل 3 أسابيع فقط من الآن، وحققت مشاهدات وصلت إلى ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة.













المصدر - لبنان 24