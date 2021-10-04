مفاجآت كثيرة يحضرها نادر الأتات لمحبيه

الوكيل الإخباري - سيتعاون الفنان اللبناني نادر الأتات مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على خطة مشتركة، لتعاون فني سيجمعهما في الفترة المقبلة وستكون باكورة هذا الاتفاق أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، على أن يتم الكشف عن مفاجآت لاحقة ستنبثق عن تعاون الطرفين في وقت لاحق.

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وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ قريبًا تنفيذ العمل بالمشروع الفني بين نادر الأتات و"لايف ستايلز ستوديوز"، إذ ينشغل المخرج عادل سرحان في الوقت الحالي بتحضير "ستوري بورد" تناسب الأغنية للانطلاق بتصوير الفيديو كليب.

المصدر - الفن

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