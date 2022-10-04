مقتل نجم تركي مذبوحا بسبب أغنية - صورة

الوكيل الإخباري - ضجت السوشال ميديا العالمية منذ ساعات قليلة بسبب خبر مقتل المغني التركي أونور شينير Onur Şener على يد 3 أشخاص في أنقرة.





اضافة اعلان

وتصدر اسم أونور عناوين الصحف التركية والعالمية بعد أن تم الكشف عن سبب مقتله بقطع في الرقبة وهو جدل حدث في أحد الأماكن بأنقرة عندما طِلب منه غناء أغنية لم يكن يعرفها فرفض مما تسبب في مقتله ذبحًا بكوب زجاجي على يد ثلاثة أشخاص.

وأكدت المعلومات الصحافية أنه تم إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة في العاصمة التركية، إلا أن المعلومات لا تزال غامضة حول الأسباب ونتائج التحقيق.











ET بالعربي