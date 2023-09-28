ملك أحمد زاهر توضح قصة "بيع كليتها".. وموقف والدها

الوكيل الإخباري- قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، إن الشهادة الجامعية أمر مهم حتى للممثل، ليجد في وقت فراغه مجالًا من جانب آخر يعمل به.

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وحول اختيارها سفيرة للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة للصم وضعاف السمع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، أكدت "ملك" في حِوَار خاص لـ"فوشيا"، أنها تسعى بالتنسيق مع الجهات الرسمية إلى محاولة تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.



وأوضحت أنها فخورة بالمنصب؛ لأنها مؤمنة بأهمية أن يحمل الإنسان رسالة يؤديها في الحياة، ومنها دعم المرأة، وأصحاب الهمم، مبينة أنها لم تتأخر بقبول المنصب.



أما التعليقات السلبية التي تتعرض الممثلة، فأكدت أنها اعتادت على الأمر، ولم يعد يؤثر على نفسيتها كما في السابق، إلا أن تعليقًا واحدًا يزعجها وهو أنها ابنة الفنان أحمد زاهر ودخلت مجال الفن بالواسطة.



كما تحدثت "ملك" عن تعليقها على ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي: "ده ناقص الواحدة تبيع كليتها اليمين علشان تعرف تكمل يومين في الساحل الشمالي"، فقالت: "عملتوا قلق على الحوار ده، كنت بهزر على الستوري، بقيت أخاف أقول أي حاجة، لأن الناس تأخد الموضوع وبتعمل منه حوارًا، وخرجت عناوين ملك زاهر تبيع كليتها، وأنا مبعتهاش، بهزر في إيه؟".



وكشفت عن موقف والدها الفنان أحمد زاهر من ردة فعل الجمهور على قصة "بيع كليتها"، قائلة: "دعاني للتركيز على ما أقوله عشان خاطر ما أسمع حاجة تضايقني، لكن هو عارف أنا أقصد إيه، وهو بالنسبة له أنا مش غلطانة بحاجة، ولكن قلي خذي بالك عشان ما توجعيش دماغك".



