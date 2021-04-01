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الخميس، 01-04-2021 03:06 م

ممثلة مصرية شهيرة تعلن دخول والدتها وشقيقها العناية المركزة بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت ممثلة مصرية، من المشاركات في مسلسل محمد رمضان "موسى"، دخول والدتها وشقيقها العناية المركزة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

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حيث كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، دخول شقيقها بدر الدين، ووالدتها العناية المركزة، بعد عزلهما بسبب كورونا.


وكتبت فريدة سيف النصر "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين في عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي في العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".

 

ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

 

 



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