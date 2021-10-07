ممثل كويتي يتعرض لحادث مروع وتسريب صورة صادمة له من المستشفى - صور

الوكيل الإخباري - تعرض الفنان الكويتي عبد الله التركماني لحادث سير نقل على أثره إلى المستشفى.

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ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة التركماني وهو يرقد في سرير المستشفى، وملطخ بالدماء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت قائلة :"قدر الله وماشاء فعل، الله يقومك بالسلامة بوعبد الحميد ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم لزوجتك وأولادك واهلك ياراقي يامحترم ياطيب، دعواتكم له ياجماعة".

من ناحيته علقت زوجة التركماني على صورة أخرى نشرتها على صفحتها، قائلة :"الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، عبد الله تعرض لحادث مروري بشع، نزلت الصورة علشان الناس اللي شافوه في الشارع والمستشفى وساعدوه، ما قصرتوا، ودعواتكم الله يبارك فيكم ويشفيه يارب".









المصدر - الفن