الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 12:09 م

ممثل كويتي يتعرض لحادث مروع وتسريب صورة صادمة له من المستشفى - صور

تفسير-حلم-رؤية-الحادث-في-المنام-لابن-سيرين


الوكيل الإخباري - تعرض الفنان الكويتي عبد الله التركماني لحادث سير نقل على أثره إلى المستشفى.

اضافة اعلان

 

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة التركماني وهو يرقد في سرير المستشفى، وملطخ بالدماء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت قائلة :"قدر الله وماشاء فعل، الله يقومك بالسلامة بوعبد الحميد ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم لزوجتك وأولادك واهلك ياراقي يامحترم ياطيب، دعواتكم له ياجماعة".

 

من ناحيته علقت زوجة التركماني على صورة أخرى نشرتها على صفحتها، قائلة :"الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، عبد الله تعرض لحادث مروري بشع، نزلت الصورة علشان الناس اللي شافوه في الشارع والمستشفى وساعدوه، ما قصرتوا، ودعواتكم الله يبارك فيكم ويشفيه يارب".

 



 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
124392Image1

الموت يفجع الفنان ​فادي أبي سمرا​

medium_2021-10-07-1405ab2d91

مي عمر ترفض حسم تعاونها مع زوجها محمد سامي مجددا - فيديو

WhatsApp-Image-2020-09-07-at-3.24.57-PM

عامر زيان يتصدر الترند - فيديو

ياسمين-صبري

ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

wvkkA

شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة

327859_0

محمد حماقي يطرح ألبوم يا فاتني - فيديو

أخبار متعلقة
3878591-1851228209

تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر احمد بسبب كورونا - صورة

7202115122033312220363

بعد شهرين على زواجها فاطمة الأنصاري ليست بخير

106360Image1

سابين ترزق بمولودها الأول - صور

0_Molly-Mae-Hague-says-her-lockdown-apartment-in-hot-weather-feels-like-captivity

مولي ماي هيغ تخضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني - صور

545488

ريهام أيمن تستذكر حادثة حصلت معها في المستشفى - صورة

1042049768_0_0_1919_1038_1000x541_80_0_0_ea994bd0c47521bb90882ba7e1633101

شاهد ...ريهام سعيد بفيديو من داخل المستشفى