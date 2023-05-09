منة شلبي تعود للمسرح بمسرحية استعراضية مع مدحت العدل

الوكيل الإخباري- تستعد الممثلة المصرية منة شلبي لمسرحية استعراضية جديدة، بالتعاون مع السيناريست مدحت العدل، الذي سيعلن تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد اختيار الممثلين المشاركين فيها.



وقال مدحت العدل إن المسرحية من إخراج أحمد البوهي، الذي أخرج مسرحية "شارلي شابلن"، الاستعراضية أيضاً، التي عرضت للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي في موسم الرياض.

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ولم يكشف عن مصير مسرحية "ساعة حظ"، التي عادت بها شلبي إلى المسرح بعد غياب سنوات، والتي كان من المقرر تقديمها ضمن موسم الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتأجل عرضها بسبب ارتباطها بتصوير مسلسلها "تغيير جو"، الذي عرض في رمضان 2023.

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