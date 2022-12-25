منة شلبي تفجر مفاجأة بعد القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات !

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام مصرية عن محضر أقوال الفنانة منة شلبي في التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، قبل أسابيع، قادمة من الولايات المتحدة.



وقالت منة، إن المضبوطات التي وجدها المفتشون في حقيبتها ليست لها، مشددة أنه جرى تفتيش حقائبها في غرفة بعيدة عنها.



وفي التفاصيل، أكدت منة أنها وضعت حقائبها على حزام التفتيش، فسألها الضابط إن كان بحوزتها سيجارة إلكترونية، فردت عليه بالإيجاب، وحاولت فتح الحقيبة لتريه ما بداخلها، إلا أن ضابطا آخر وصل وأخبرها أنهم سيفتشون حقائبها جميعا، فوافقت فورا على طلبه.



قلب الضابط حقيبتي، وبعدها جاء ضابط ثالث بحث معهم ووجد سجائر إلكترونية، وطلبوا مني الجلوس جانبا، ولاحقا نقلوني إلى غرفة في الجمارك، فجلست هناك وتركت الحقائب في حوزتهم.



وأشارت منة إلى أنها انتظرت 3 ساعات، فجاءها أحد الضباط ليخبرها أنهم وجدوا في حوزتها "ماريغوانا"، وأنها ستعرض على النيابة.



وقالت منة إنها وأثناء تفقدها لهاتفها، فوجئت بأخبار تفيد بالقبض عليها في المطار وبحوزتها مواد مخدرة.



يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت، الأربعاء، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.

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