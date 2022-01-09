منة فضالي توضح قصة صورة خطوبتها من سعد الصغير

الوكيل الإخباري - أثارت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جمعت بين الفنانة منة فضالي والمطرب الشعبي سعد الصغير، ظهر فيها الأخير يمسك يد الأولى ويقوم بتلبيسها دبلة، حالة من الجدل على السوشال ميديا حول حقيقة خطوبتهما.

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وكشفت منة في تصريحات صحافية أن هذه الصورة ليست جديدة، وكانت في إحدى المناسبات التي جمعتهما وحدث الأمر على سبيل الدعابة، مما فجر الضحك بين الحضور كرد فعل على الموقف المفاجئ الذي لم تكن تتوقعه.



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