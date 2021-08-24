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الثلاثاء، 24-08-2021 02:51 م

منى زكي تكشف لأول مرة سر رفض والديها زواجها من أحمد حلمي - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة منى زكي عن سبب رفض والديها زواجها من الفنان أحمد حلمي عندما تقدّم لخطبتها وقالت خلال لقاء ضمن برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدّمه إسعاد يونس على قناة" dmc إن والديها رفضا زواجها من أحمد حلمي في البداية نظراً لأنه كان في بداية مشواره الفني ولا يتمتع بالشهرة التي تتمتع هي بها.

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وأضافت منى أن والدها أجلسها على ركبتيه وبكى وسألها عمّا إذا كانت ترغب في الزواج من حلمي رغم ضعف إمكانياته، مشيرة إلى أن موافقتها جعلت والدها يخفف من شروطه على حلمي لإتمام الزواج.

 

وأكملت حديثها قائلةً: "عندما رأيت أحمد حلمي في البداية وصفته بـ"الرخم"، وكان يحاول كثيراً أن يلفت نظري، ولكنني لم أتأثر بسبب حب والدي الرهيب لي واهتمامه بي أحمد حلمي يتمتع بنبل الأخلاق والرقي والطيبة في التعامل مع الآخرين، وهو متسامح جداً".


يُشار إلى أن منى زكي شاركت في رمضان 2021 بمسلسل لعبة نيوتن، وعنه قالت:" قبل تجسيدي دور "هناء" في مسلسل "لعبة نيوتن"، لم تكن تُعرض عليّ أدوار مناسبة لمدة 4 سنوات، ووافقت على دوري في هذا العمل بعدما عرضه عليّ المخرج تامر محسن، وأنا أحب العمل مع مخرجين لديهم رؤية إخراجية ثاقبة.

 

 

 

المصدر - لها

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