ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا وتوجه طلبا لمن حضر عقد قرانها - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني.

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وطلبت ياسمين ممن حضروا حفل زفافها التأكد من سلامة حالتهم الصحية أو العزل المؤقت.



وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: إيجابي كورونا بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت دمتم جميعًا بخير.



وكانت ياسمين الخطيب قد أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عقد قرانها الذي أقامته بأحد فنادق القاهرة، وذلك لأنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة، وهو أمر غير معتاد في المجتمع المصري، بالإضافة إلى سؤالها عند ترديدها عبارات الزواج عن سبب اختيار المأذونة لمذهب أبي حنيفة النعمان دونًا عن باقي المذاهب الثلاثة الأخرى، لتجيبها المأذونة بأن تلك هي الصيغة المعتمدة الموثقة للزواج وفقًا للقانون المصري.





المصدر - لها





