هند البلوشي تعلن عن عرض نور الظلام في جزئها الثاني

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن تحضيراتها للجزء الثاني من مسرحية نور الظلام التي عُرض الموسم الأول منها في عام 2015، ونشرت عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو من كواليس العمل، وعلّقت عليه قائلةً: (بسم الله الرحمن الرحيم)، نور الظلام 2 قريباً.



والمسرحية من إعداد وإخراج البلوشي التي تشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانين: فيصل السعد وشيماء قمبر وأحمد السعدون وحلا وفاطمة الدمخي.

وكانت البلوشي قد فاجأت متابعيها في وقت سابق، بحديثها مجدداً عن الحب، بعد تجربة مثيرة للجدل مع الفنان العراقي علي يوسف، وثلاث زيجات سابقة فاشلة.

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ونشرت هند البلوشي عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة جديدة أطلت فيها ببلوزة بنقشة الفهد وبنطال ضيق، وأرفقتها بالتعليق: "حبيته حتى انتهى الحب نفسه ونسيه ماكني ييوم حبيته".

المصدر - لها