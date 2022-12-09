من هي زوجة ابو جوليا التي طلقها ؟

الوكيل الاخباري - سماح سهيل ، فلسطينية مغتربة ، درست في إمبريال كوليدج لندن ، إحدى أفضل الجامعات في العالم ، وتعمل حاليًا طبيبة في مستشفى بريطاني.



ولم يكشف الزعيم أبو جوليا عن أي معلومات عن زوجته التي وصفها بأنها نموذج لرجل شرقي محافظ لا يحب أن يظهر زوجته في الأماكن العامة ، فيفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.



يُعرف أبو جوليا بالظهور بمفرده عند تصوير فيديوهات الطعام ، لكن هذه الفيديوهات مليئة بالتعليقات المضحكة عن الدبلجة دون حضور زوجته .



ونشرت زوجة أبو جوليا على فيسبوك أن علاقتهما انتهت ، معبرة عن عدم قدرتها على مواصلة الزواج ، مضيفة: “ألم الحب الذي لا يطاق ينفجر في هذه الصرخة: هذا لا يمكن أن يستمر”.

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