بعد جدل سيف سبيعي.. شكران مرتجى تغلق حساباتها وتوجّه اعتذاراً للسوريين

الوكيل الإخباري- أغلقت الفنانة السورية شكران مرتجى حسابيها على "فيسبوك" و"إكس" بعد موجة من الانتقادات طالتها إثر عرض الحلقة الثانية من برنامجها "أوه لا لا"، والتي استضافت فيها المخرج سيف سبيعي وتناول فيها مواضيع ذات طابع سياسي.

مرتجى نشرت رسائل وداع عبر "فيسبوك"، أكدت فيها أن الهدف لم يكن إثارة الجدل أو الإساءة، بل الحوار والانفتاح. وقالت:

"أقسم بأنه لا أنا ولا المحطة ولا الضيوف غايتنا الفتنة أو السوء... وإن كنت تسببت في أذية قلوبكم، عذرًا من القلب."



وأضافت بأسى:

"نبتعد مو لأننا جبناء، بل لأن الشتيمة أحيانًا تأتي من ناس المفروض بيعرفونا... ولأننا ما منعرف نرد الإساءة، بنختار الابتعاد."