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الأحد، 19-09-2021 10:23 ص

مها المصري ترد على إنتقادات بسبب عمليات التجميل

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الوكيل الإخباري - قالت الممثلة السورية مها المصري لموقع "الفن" إنها لم تعد تهتم لما تتعرض له من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تلتفت فقط للمحبين وما أكثرهم.

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وأكدت أن هذه المواقع فتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لإبداء رأيه بكل فجاجة ووقاحة ومن دون أي رادع أخلاقي وشددت أنها مستعدة للمشاركة في أي مسلسل يعرض عليها داخل سورية إذا نال إعجابها، وأن إقامتها في الإمارات العربية المتحدة لن يمنعها من ذلك، مشيرة إلى أتنها اعتذرت عن الجزء الثاني من "بروكار" العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

 

المصدر - الفن 

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