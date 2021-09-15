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الأربعاء، 15-09-2021 04:06 م

مها محمد : تكشف رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها - فيديو

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الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة الكويتية مها محمد عن استغرابها من رفع الممثلة الكويتية إلهام الفضالة قضية ضدها بعد تلقيها اتصالات من الجهات المختصة تطلب منها القدوم لمتابعة مجريات القضية.

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ونشرت مها فيديو قالت فيه ان لديها الثقة بالقضاء الكويتي.


وكانت تعرضت مها أحمد للانتقادات بعد نشرها فيديو وهي ترقص مع ابنها عادل مجدي كامل خلال حضورهما حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي.


ونشرت مها مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع ابنها وعلقت: "واحشني التنمر، خمسة وخميسة بالمرة بقه هما متنمرين إذا هما مغلولين إذًا أنا موجود".

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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