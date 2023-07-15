مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان خالد الصاوي في دورته الـ16

الوكيل الإخباري - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان خالد الصاوي في دورته السادسة عشر، خلال حفل الافتتاح، المقرر إقامته يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري.



أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري، وقال في بيان له: “هذا التكريم أسعدني، لأنني خدمت في المسرح لسنوات، وحاولت أن أعمل فيه بكل طاقتي كممثل ومخرج ومؤلف وملحن، كما كتبت أشعار المسرحيات التي أخرجتها، وبالتأكيد أنا سعيد أن يتم تكريمي عن أعمالي المسرحية التي قدمتها رغم أن الإمكانيات وقتها كانت ضعيفة، أما الكتابة فهي مازالت موجودة ومشتاق جدا للوقوف على خشبة المسرح”.

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