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الإثنين، 13-12-2021 04:24 م

مواجهات وتشويق ورعب في خارج السيطرة

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الوكيل الإخباري -  أجواء من التشويق والإثارة والرعب تقدمها السلسلة الدرامية "خارج السيطرة" بحلقاتها المنفصلة ذات الموضوع المشترك، من إنتاج "استوديوهات MBC"، وتُعرض على "شاهد VIP". 

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تتناول كل قصة من قصص السلسلة حكايةً قائمةً بذاتها ضمن قالبٍ أشبه بفيلم تلفزيوني قائم بذاته، حيث تتحوّل حياة أحدهم بفعل مجموعة من الأحداث الطارئة إلى حالة من الترويع والرعب والأكشن. العمل من إخراج محمد دحام الشمري وبطولة عبد المحسن النمر، والمطربة وعد في أولى بطولاتها الدرامية.

 

المصدر - نواعم 

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