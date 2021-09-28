موعد عرض الجزء الثالث من عروس بيروت

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن من مصدر خاص ان الحلقات الاولى من الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" انتهت من مرحلة المونتاج على ان يتم بدء العرض شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر منصة شاهد وأيضا على قناة ام بي سي مصر.

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وبدأ فريق عمل المسلسل تصوير الجزء الثالث بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الاول والثاني من نسب مشاهدة عالية في لبنان، مصر والوطن العربي.



ويستمر فريق عمل المسلسل باكمله سوى الممثلة السورية مرام علي التي اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثالث بسبب رغبتها في الخروج من شخصية نايا وتقديم اعمال فنية جديدة مختلفة عن شخصيتها في مسلسل "عروس بيروت".



وشهدت احداث الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت انقلاب الأمور لدى عائلة فارس، حينما تتبدل أحوال العلاقة بين ثريا ووالدته ليلى، ويصبح فارس واقعًا في سلسلة من المتاعب.

المصدر - الفن