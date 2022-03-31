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الخميس، 31-03-2022 03:02 م

موعد عرض مسلسل باب الحارة الجزء 12 الثاني عشر والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام سورية فنية، عن حقيقة عرض مسلسل باب الحارة الجزء 12 الثاني عشر خلال الموسم الرمضاني 2022، وسط حالة من التساؤلات بين عشاق الدراما السورية خصوصا بعد وفاة مخرج مسلسل باب الحارة بسام الملا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مسلسل باب الحارة الجزء الثاني عشر 12 سيعرض خلال الموسم الحالي، عبر القنوات التلفزيونية السورية، مشيرة الى ان المسلسل قائماً طالما هناك جمهور ومتابعة مع الشركة الإنتاج والتوزيع الفني العاملة مع المسلسل منذ سنوات.

وبينت مصادر مختلفة أن قناة إم بي سي، ستعرض مسلسل باب الحارة الجزء الثاني عشر سيعرض في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والاردن وسوريا ولبنان والسودان، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وليبيا وتونس والجزائر.

وتعاد الحلقات نفسها عبر قناة ان بي ان لبنان في تمام الساعة الواحدة بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة الرياض و القدس وقطر، والساعة الثانية بعد منصف الليل بتوقيت العاصمة القاهرة وسوريا ولبنان.

كما وأعلنت قناة إم بس سي مصر، أنها ستقوم ببث مسلسل باب الحارة الجزء 12 الثاني عشر رمضان 2022، عبر شاشاتها بالإضافة الى المنصات الالكترونية المختلفة " شاهد Vip".

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