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الإثنين، 17-07-2023 09:23 ص

ميرنا هشام نجمة أراب آيدول ترد على شائعات انتحارها

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الوكيل الإخباري- ظهرت الفنانة ميرنا هشام، نجمة أراب آيدول بعد الضجة التي أثارها اختفاؤها خلال الأيام الماضية وأنباء محاولتها إنهاء حياتها بالانتحار، وردت على تلك الأخبار موضحة سبب ابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونفت ميرنا هشام ما أشيع حول محاولتها الانتحار في فيديو عبر حسابها الشخصي على فيسبوك مشيرة إلى أنها فقط تعاني من أزمة نفسية دفعتها للاختفاء خلال الفترة الأخيرة.


وطمأنت ميرنا هشام الجمهور على صحتها مشيرة إلى أن فقط حالتها النفسية أثرت عليها جسدياً لكنها ستخرج من تلك الأزمة قائلة: "عايزة أطمنكو أنا كويسة، وإني منتحرتش وأي حد فعلا عارفني عمره في حياته ما هيتخيل أني أعمل حاجة زي كدة".


وتابعت: "لكن كل الحكاية أني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني انتحر خالص، أنا بقيت أحسن ولو أنا مختفية بقالي فترة، فأنا بس تعبانة نفسيًا، وتعبي النفسي أثر عليا جسديًا جدًا زي أي حد ممكن يحصله حاجة زي كدة، وممكن يمر بفترة زي دي ودة عادي جدا".


وأضافت: "بس ادعولي وإني أبقى كويسة وأنا كويسة، كلنا بلا استثناء بنمر بفترة مش كويسة، بس بنعدي وعادي، وأنا مريت بالفترة دي وهعدي ومتعودة على كدة".


وعبرت عن أسفها للضجة التي أثارها الأمر خلال الساعات الماضية: "معرفش الموضوع كبر كده ازاي وليه كل ده، أنا آسفة لكل حد كلمني وأنا قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد خالص فعلًا، ادعولي أبقى كويسة بس، وأوعدكم هبقى كويسة وأنا بخير".


يذكر أن ميرنا هشام نجمة برنامج أراب آيدول أثارت جدلاً خلال الساعات الماضية حول محاولتها الانتحار وتسبب تعليق لوالدتها حول زيادة الحيرة

 

ليالينا


 




 

 


 

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