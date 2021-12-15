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الأربعاء، 15-12-2021 12:08 م

ميريام فارس ترد لأول مرة على اتهامات شيرين عبد الوهاب لها - فيديو

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الوكيل الإخباري - ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصاريح الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي قالت فيها ان النقابة تخلت عنها خلال أزمة تصريحاتها عن نهر النيل الا انه ساند ميريام على خلفية كلامها الذي وصفه البعض بالمسيء إلى مصر.

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وقالت ميريام في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أنها لن تردّ على شيرين، بل توجه إليها رسالة دعم بالوقوف إلى جانبها في أزمتها: "أنا بقول لشيرين شدّة وتزول، كلنا معاكي وكلنا جنبك انتي صوت قوي ولازم

ترجعي بقوة لفنك وجمهورك وكلنا بنحبك إحنا عارفين إنك قوية".

 

 

 

المصدر - الفن 

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