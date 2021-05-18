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الثلاثاء، 18-05-2021 02:51 م

مي عمر ترد بشأن تنازلها عن أجرها في مسلسل 'نسل الأغراب' لحل أزمة زوجها!

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الوكيل الاخباري - ردت الفنانة المصرية، مي عمر، على الأنباء التي تحدثت عن تنازلها عن أجرها في مسلسل "نسل الأغراب"، في محاولة لحل الأزمة التي يواجهها زوجها مخرج المسلسل محمد سامي.

وسخرت مي عمر من هذه الأنباء، وذلك رداً على حديث الناقد الفني أيمن نور الدين، الذي قال إن محمد سامي عرض الصلح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" بعرض التنازل عن أجره وأجر زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي في المسلسل من أجل التراجع عن قرار الإيقاف، وذلك حسب مجلة "زهرة الخليج".

وأوضح نور الدين، أن المخرج محمد سامي عرض تحمل كافة الأضرار المادية المستحقة بسبب مسلسل "نسل الأغراب" خلال لقائه مع السيد حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في الشركة المتحدة وذلك خلال التحقيقات الجارية بعد قرار إيقاف التعامل معه.

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وعلقت مي عمر على ما كتبه الناقد الفني، مؤكدة أن خياله واسع على حد تعبيرها، قائلة: "أيمن نور الدين خياله واسع أوي"، تاركة "إيموجي" الضحك مع التعليق.


وفوجئ الجميع بإعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب"، بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.


وعلى الرغم من أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، صدر دون إبداء أي أسباب، إلا أن التكهنات في الكواليس تطال زوجته الفنانة مي عمر، ومشاركته في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتعامله في لوكيشن التصوير، فضلًا عن مدى نجاح مسلسله الأخير "نسل الأغراب"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.

 

سبوتنيك

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