الموت يفجع الفنانة المصرية نجلاء بدر.. صورة

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لإحدى صديقاتها وأشارت في التعليق عليها إلى وفاتها، حيث كتبت: "وراحت الطيبة، راحت للي بيحبها أكتر من أي حد، راحت لربنا، لا إله إلا الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. لا إله إلا الله، نسألكم الفاتحة والدعاء. ربنا يرحم موتانا ويصبرنا على فراقهم وربنا يصبرك أهلك وكل اللي حبك بجد".

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وتفاعل معها الكثيرون وسألها أحد المتابعين عن هوية المتوفّاة فأجابت بأنها صديقة وحبيبة وتمنّى لها الجميع الرحمة.

ويُشار إلى أن نجلاء بدر تشارك في مسلسل "نسل الأغراب" بشخصية "دهب" إلى جانب الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وملك أحمد زاهر وفردوس عبد الحميد ومنة فضالي وهبة مجدي وآخرين، علماً أنه من تأليف وإخراج محمد سامي.







لها