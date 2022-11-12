السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 10:00 ص

نادين الراسي توجه رسالة لشقيقها الراحل

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الوكيل الإخباري-بعد جلسة التصوير اللافتة التي خضعت لها الفنانة نادين الراسي مؤخراً وظهرت فيها بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود، عادت لتتفاعل مع الصور بطريقة حزينة.

وشاركت نادين الصور عبر خاصية "الستوري " الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "عهد عليي أوقف وكمّل من مطرح ما خيي جورج ختم، لعيونك يا راسي".

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ونشرت نادين أيضاً صورة لها برفقة شقيقها الراحل وأرفقتها بأغنيته "قلبي مات"، وعلّقت عليها بالقول: "يوم هواك يا خيي عني غاب صارت الدنيي سواد".

 


 

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